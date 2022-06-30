Что не так с армянским драмом? Загадка изображений на купюрах

30 лет назад – в ноябре 1993 года – был введен в оборот армянский драм. Чем армянские купюры отличаются от всех остальных и как это связно с политикой и диаспорой, расскажем в этом материале.

В начале 1990-х несколько республик бывшего СССР приняли постановления по отказу от обращения советских денег с последующим переходом на национальные платежные системы. Предвкушая скорый приток обесцененных рублей, который мог хлынуть в Армению, руководство республики спешно провело денежную реформу, закрепив за драмом статус единственной государственной платежной единицы.

Как придумывали валюту?

Придумать оригинальное название новой национальной валюты получилось не сразу. В других бывших союзных республиках существовала преемственность в вопросах наименования денег: украинская гривна отсылала к истории Киевской Руси; народы Средней Азии издавна называли монеты тенге… А Армении не было четкого фрагмента из истории, к которому можно было обратиться при создании своей валюты. С государственностью у армян всегда были проблемы, а деньги, которые чеканились при дворах армянской знати, чаще подчеркивали престиж власти, а не формировали единую национальную денежную систему.

В итоге выбор пал на название античной греческой денежной единицы – драхмы, длительное время ходившей в пределах Южного Кавказа и использовавшейся в качестве расчетной единицы между армянскими и греческими торговцами. Ее производное – драм, встречалось в рукописных источниках.

Номинал первых купюр и монет не был оригинальным. Монеты были выполнены из сплавов дешевых металлов, а банкноты в 10, 50, 100, 500 и 1000 драм не имели значительной защиты.

Как выбирали сюжеты и портреты для купюр?

Наиболее важной была проблема художественного оформления новых денег: чтобы подчеркнуть суверенный статус Армении требовался национальный колорит.

Однако в 1993 году у новоявленных реформаторов не было четко представления кого и что уместно помещать на купюры различного номинала, поэтому на первых армянских драмах изображались самые узнаваемые памятники архитектуры, которые сохранились в Армении, либо были построены на территории республики в советский период. Подобная практика была распространенная в пределах постсоветского пространства.

Второй раз о художественном оформлении национальной валюты задумались в конце 1990-х. В стране менялась политическая элита, карабахский конфликт у тому времени находился не в острой фазе, а в России, от экспорта которой зависела Армения, объявили дефолт.

Финансовая политика должна была укрепить позиции драма, обновить номинал купюр с учетом тогдашнего курса, а также защитить их от подделки. Новые армянские драмы заметно прибавили нулей, появились банкноты номиналом в 10000 и 20000. Однако главным художественным изменением стало то, что на купюрах стали изображать выдающихся армянских деятелей.

Арам Хачатурян, Виктор Амбарцумян, Ованес Туманян

Кто изображен на армянских деньгах?

Американские доллары украшают президенты США; рупии - лидер Индийского национального конгресса Махатма Ганди; британские фунты - королева Елизаветы II; китайские юани - председатель ЦК КПК Мао Цзэдун; советские рубли были узнаваемы, благодаря профилю Ленина. Поскольку в Армении никогда не было политика, личность которого не вызывала бы пламенных дискуссий и споров, художники обновленной серии банкнот решили поместить на купюры самых узнаваемых армянских деятелей, отдав предпочтение сразу трем писателям (Егише Чаренц, Аветик Саакян, Ованес Туманян).

Кроме того, на купюрах изображены художник Мартирос Сарьян, композитор Арам Хачатурян и ученый-астрофизик Виктор Амбарцумян.

Паруйр Севак, Тигран Петросян, Уильям Сароян

Загадка армянского драма

Обновленные купюры должны были стать элементом консолидации разрозненного армянского этноса, поскольку изображения политиков и "рекламируемых" фрагментов менее интересны, чем известные в диаспоре деятели. Изображенные на купюрах лица были представителями разных эпох и социально-политических взглядов. Объединяла их – национальная принадлежность.

Обычно во всем мире на купюрах фрагменты истории именно тех стран, в которых деньги находятся в обращении. В Армении все наоборот. На банкнотах третей серии, выпущенной в 2018 году, кроме советского писателя Паруйра Севака и девятого чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна, можно увидеть американского драматурга Уильяма Сарояна, российского мариниста Ивана Айвазовского, а также композитора Комитаса, большую часть жизни прожившего в Османской империи и в Европе.

В каждой армянской шахматной школе есть портрет Тиграна Петросяна, по картинам Айвазовского и Сарьяна молодые армянские художники учатся рисовать, творчество писателя Туманяна знакомо многим армянам с детства, а имя Арама Хачатуряна считается знаковым в среде армянских композиторов. Таким образом, армянский драм пытались сделать валютой армян всего мира.