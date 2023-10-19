Тело мужчины нашли во дворе больницы в Ереване

Трагическое происшествие случилось сегодня в Ереване. Во дворе медицинского центра был найден мертвый человек.

ЧП произошло сегодня в столице Армении, о нем сообщают СМИ.

По данным Shamshyan.com, во дворе одного из медцентров на земле лежал мертвый человек.

Обнаружившие тело позвонили в полицию. На месте ЧП полицейские нашли тело мужчины. Его одежда лежала рядом.

Личность погибшего уже установлена, впереди процедура опознания. Кроме того, назначена судмедэкспертиза.

Какие именно события привели к случившемуся, установят правоохранители.