Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

Власти Северной Осетии начали экономить на российском ПО

Власти Северной Осетии начали экономить на российском ПО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внедрение российского программного обеспечения позволило органам исполнительной власти уже сэкономить порядка 30% бюджетных средств.

Российское программное обеспечение (ПО) позволило исполнительным властям и органам самоуправления Северной Осетии за короткое время сэкономить треть бюджетных средств, рассказал председатель комитета цифрового развития республики Даниил Гахов.

"У нас активно продолжается переход на использование отечественного ПО. В условиях кратно увеличившегося числа атак недружественных государств на информационные ресурсы ведомств была создана единая система антивирусной защиты. К системе уже подключено 22 тыс пользователей, 40 ведомств, 350 подведомственных организаций; выявлено и устранено более 200 тыс угроз. Экономия бюджетных средств за счет централизации составила порядка 30%"

- Даниил Гахов

Северная Осетия уже полностью перешла на российское ПО – его используют все ведомства республики в электронном документообороте. Также власти перешли на российские электронные почтовые сервисы и справочно-правовые системы, соцсети и мессенджеры, - добавил Гахов, передает ТАСС. 

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2390 просмотров
Поделиться:
В России утвердили правила перехода на отечественное программное обеспечение
Читайте также

В России утвердили правила перехода на отечественное программное обеспечение

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы