Власти Северной Осетии начали экономить на российском ПО

Российское программное обеспечение (ПО) позволило исполнительным властям и органам самоуправления Северной Осетии за короткое время сэкономить треть бюджетных средств, рассказал председатель комитета цифрового развития республики Даниил Гахов.
"У нас активно продолжается переход на использование отечественного ПО. В условиях кратно увеличившегося числа атак недружественных государств на информационные ресурсы ведомств была создана единая система антивирусной защиты. К системе уже подключено 22 тыс пользователей, 40 ведомств, 350 подведомственных организаций; выявлено и устранено более 200 тыс угроз. Экономия бюджетных средств за счет централизации составила порядка 30%"
- Даниил Гахов
Северная Осетия уже полностью перешла на российское ПО – его используют все ведомства республики в электронном документообороте. Также власти перешли на российские электронные почтовые сервисы и справочно-правовые системы, соцсети и мессенджеры, - добавил Гахов, передает ТАСС.