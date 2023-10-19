Россия поможет Казахстану с поставками авиатоплива

С наступлением осени Казахстан начал испытывать сезонный дефицит авиатоплива, однако российские власти начали восполнять его поставками из страны.

У казахстанских авиаторов снова наметился дефицит топлива – такая ситуация сезонная и связана она с наступлением холодов, заявил глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев.

"Казахстан осуществляет импорт данного топлива из сопредельных государств, в частности, больший объем импортировался из России. Порядка 300 тыс т у нас дефицит на внутреннем рынке, но это сезонный дефицит"

- Алмасадам Саткалиев

В то же время министр отметил, что ситуация не критическая, и риски с обеспечением авиатопливом в стране отсутствуют, передает Sputnik Казахстан..

К тому же одна из китайских авиакомпаний заявила намерения обеспечить поставки топлива в страну, однако министерство пока не владеет ситуацией, завершились ли переговоры с ней, добавил Саткалиев.