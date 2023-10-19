Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

Россия поможет Казахстану с поставками авиатоплива

Россия поможет Казахстану с поставками авиатоплива
© Фото: пресс-служба АО “Самрук-Казына“
С наступлением осени Казахстан начал испытывать сезонный дефицит авиатоплива, однако российские власти начали восполнять его поставками из страны.

У казахстанских авиаторов снова наметился дефицит топлива – такая ситуация сезонная и связана она с наступлением холодов, заявил глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев.

"Казахстан осуществляет импорт данного топлива из сопредельных государств, в частности, больший объем импортировался из России. Порядка 300 тыс т у нас дефицит на внутреннем рынке, но это сезонный дефицит"

- Алмасадам Саткалиев

В то же время министр отметил, что ситуация не критическая, и риски с обеспечением авиатопливом в стране отсутствуют, передает Sputnik Казахстан..

К тому же одна из китайских авиакомпаний заявила намерения обеспечить поставки топлива в страну, однако министерство пока не владеет ситуацией, завершились ли переговоры с ней, добавил Саткалиев.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
4235 просмотров
Поделиться:
Нефтяники одобрили заградительные пошлины на экспорт топлива из РФ
Читайте также

Нефтяники одобрили заградительные пошлины на экспорт топлива из РФ

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы