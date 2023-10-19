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Между Москвой и Сочи запустят дополнительные двухэтажные составы

Между Москвой и Сочи запустят дополнительные двухэтажные составы
© Фото: Сайт РЖД
Между российской столицей и морским курортом с декабря начнут курсировать дополнительные составы двухэтажных поездов. Новые поезда будут ходить по маршрутам из Адлера и Имеретинского курорта.

РЖД запустят дополнительные двухэтажные составы из Москвы в Сочи к началу зимнего сезона. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. Отмечается, что дополнительные составы начнут курсировать между столицей и городом-курортом с декабря.

Поезда отправятся по маршрутам из Адлера в Москву и из Москвы до Имеретинского курорта. Новое расписание пассажирских составов начнет действовать с 10 декабря.

Ранее сообщалось о том, что РЖД до конца этого года запустит 266 новых пассажирских вагонов. Из них 87 будут двухэтажными.

Все составы оборудованы комфортабельными спальными местами, системой кондиционирования, душевыми и устройствами дезинфицирующими воздух.

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