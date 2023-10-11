Вестник Кавказа
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МЧС распространило в Москве экстренное предупреждение

МЧС распространило в Москве экстренное предупреждение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода и снегопад продолжатся в столице до утра субботы. МЧС предупреждает о гололеде. Москвичей просят отказаться от использования личного транспорта на летней резине.

В Москве выпущено экстренное предупреждение МЧС в связи с метеоусловиями.

"Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, с 15 часов 27 октября с сохранением до 10 часов 28 октября местами в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица"

– МЧС

Автомобилистам нужно быть внимательными на дорогах и не совершать резких маневров, не превышать скорость. Дептранс Москвы отмечает, что на автомобилях с летней резиной в такую погоду лучше не выезжать.

Рекомендуется отказаться от езда на электросамокатах в снег и гололед, аренда СИМ в городе временно недоступна

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