МЧС распространило в Москве экстренное предупреждение

Непогода и снегопад продолжатся в столице до утра субботы. МЧС предупреждает о гололеде. Москвичей просят отказаться от использования личного транспорта на летней резине.

В Москве выпущено экстренное предупреждение МЧС в связи с метеоусловиями.

"Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, с 15 часов 27 октября с сохранением до 10 часов 28 октября местами в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица"

– МЧС

Автомобилистам нужно быть внимательными на дорогах и не совершать резких маневров, не превышать скорость. Дептранс Москвы отмечает, что на автомобилях с летней резиной в такую погоду лучше не выезжать.

Рекомендуется отказаться от езда на электросамокатах в снег и гололед, аренда СИМ в городе временно недоступна