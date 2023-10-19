Сочи готовит канатные дороги к зиме

Горнолыжные курорты Сочи закрывают канатные дороги на профилактические работы. Это необходимо перед началом зимнего сезона.

Сочинские горнолыжные курорты готовятся к зиме и закрывают часть канатных дорог на ремонтные работы. Ежегодно профилактические и ремонтные работы проводятся весной, после окончания зимнего сезона, и осенью, перед его стартом.

В осенний период рабочие исследуют исправность передвижной системы канатных дорог, весной проверяют кабинки.

Сейчас специалисты измеряют изношенность система, проверяют целостность троса и работоспособность подшипников. Для того чтобы проверить состояние каната, его сканируют специальными приборами.

За состоянием полотна подвесного троса специалисты курорта следят круглый год. В случае неисправности, система незамедлительно останавливается.

Для того чтобы не прекращать полностью работу курорта ремонтные и профилактические работы проводят в несколько этапов. Каждый участок канатной дороги закрывается отдельно.

Кроме этого, специалисты проверят состояние снежных пушек и техники, которая займется обслуживаем горнолыжной трассы зимой.