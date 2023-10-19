МИД Армении: мир между Баку и Ереваном возможен

В МИД Армении назвали условия мира между Баку и Ереваном. Там добавили, что подписание мирного договора между странами возможно при признании территориальной целостности.

Глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян перечислил условия подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Он отметил, что долгосрочный мир на Южном Кавказе требует обязательств и действий, а также отказа от максималистских притязаний. По его словам, «это возможно».

«Возможно достичь стабильного мира, заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, если будет однозначным признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, будет проведена делимитация границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года»

– Арарат Мирзоян

Кроме того, ранее в Тбилиси прошла встреча премьеров Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна при посредничестве главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили, которая длилась несколько часов.

Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" указал на то, что действия Армении очень часто противоречит заявлениям официальных лиц республики.

"Мы уже не раз слышали позитивные комментарии первых лиц армянского политического руководства, но потом все возвращалась на круги своя. То есть по-прежнему не конструктивный и враждебный дух. Я думаю, что после завершения всей этой ситуации, когда Азербайджан полностью восстановил контроль над Карабахом, армянская сторона, наверное, все-таки должна исходить из реализма. А реализм заключается в том, что эту работу необходимо сделать и заключить мирный договор на пяти известных базовых принципах, которые были выдвинуты президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым" – поведал политолог

Делимитация и демаркация границ

Говоря о делимитации и демаркации границ, он заметил, что этот процесс не будет быстрым, но и затягивать его тоже не надо. "Уже минимум год могли этим заниматься, однако мы видим, что, несмотря на все посреднические усилия и добрую волю Москвы, Армения не приступила к практической реализации этих договоренностей. Будем рассчитывать, что все-таки этот процесс может быть запущен, но мы не можем точно прогнозировать поведение Армении. Хотя, в принципе, после того, как Карабахский конфликт уже окончательно ушел в прошлое, Азербайджан де-факто и де-юре установил свой суверенитет, осталось только провести делимитацию и демаркацию. Но тут еще необходимо урегулировать вопрос сел-анклавов", – поведал эксперт.

По его словам, никаких других препятствий больше нет. "Осталась только добрая воля со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Поэтому будем рассчитывать, что при настойчивой и активной позиции Баку и посреднической миссии России этот процесс начнется хотя бы в начале следующего года. Это будет хорошим вариантом" – заявил Игорь Коротченко

Роль России

Он добавил, что Россия могла бы выступить в этом процессе посредником, предоставив топографические карты Советского Генерального штаба.

"Россия готова как посредник сыграть позитивную роль, в том числе и с учетом предоставления топографических карт Советского Генерального штаба, в целом оказания методологической и практической помощи. В этом случае, наверное, такая договоренность должна быть на какой-то российской площадке достигнута. Но даже если стороны договорятся на какой-то другой площадке, все равно Россия будет содействовать этому процессу" – резюмировал генеральный директор Каспийского института стратегический исследований.