В Стамбуле прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Стамбуле в подвале трехэтажного здания произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. Информацию о происшествии опубликовал на своей странице турецкий информационный портал DHA.
Сообщается, что взрыв случился в подвальном помещении, где находилось промышленное предприятие.
Момент взрыва был запечатлен камерой видеонаблюдения, которая установлена возле здания. На кадрах видно, как после мощного взрыва из помещения вырвались столбы пламени.
В результате происшествия пострадали пятеро рабочих, которые находились в помещении в это время. Все они получили травмы различной степени тяжести.
На место ЧП прибыли бригады медицинской помощи, полиции и пожарных.
Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.
Экстренные службы приступили к тушению пожара. Полиция проводит проверку и устанавливает причину произошедшего.