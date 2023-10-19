В Стамбуле прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Стамбуле произошел взрыв в подвале трехэтажного здания. Пострадали по меньшей мере пять человек.

В Стамбуле в подвале трехэтажного здания произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. Информацию о происшествии опубликовал на своей странице турецкий информационный портал DHA.

Сообщается, что взрыв случился в подвальном помещении, где находилось промышленное предприятие.

Момент взрыва был запечатлен камерой видеонаблюдения, которая установлена возле здания. На кадрах видно, как после мощного взрыва из помещения вырвались столбы пламени.

В результате происшествия пострадали пятеро рабочих, которые находились в помещении в это время. Все они получили травмы различной степени тяжести.

На место ЧП прибыли бригады медицинской помощи, полиции и пожарных.

Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.

Экстренные службы приступили к тушению пожара. Полиция проводит проверку и устанавливает причину произошедшего.