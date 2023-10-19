Обыски в Минздраве Дагестана: похищены 42 млн рублей

Сотрудники Минздрава Дагестана стали фигурантами дела о хищении 42 млн рублей. Ведомство заключило в пандемию два контракта по завышенным ценам.

В министерстве здравоохранения Республики Дагестан сегодня проходят обыски, возбуждено дело о хищении 42 млн рублей во время пандемии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой") по факту хищения денежных средств в особо крупном размере должностными лицами министерства здравоохранения РД… В рамках уголовного дела в минздраве РД и по местам жительства фигурантов, подозреваемых в причастности к совершению преступления, проводятся оперативно-следственные мероприятия"

– ФСБ РФ по Дагестану

В процессе следствия удалось установить, что ведомство во время пандемии COVID-15 заключило два госконтракта по завышенным ценам на поставку реагентов для лабораторного выявления антигенов вируса. Ущерб государству оценивается в 42 млн рублей.

В региональном министерстве заявили, что следствию оказывается вся необходимая помощь. Ведомство продолжает работать в штатном режиме.

Ранее на этой неделе был арестован экс-замглавы ведомства за получение многомилионных взяток в пандемию ковид.