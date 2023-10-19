Кисловодск бьет рекорды по курортному сбору

Кисловодск побил рекорд прошлого года по курортному сбору. В этом году город заработал почти 200 млн рублей.

Кисловодск побил свой прошлогодний рекорд по сбору курортных платежей за январь-сентябрь 2023 года. В этом году эта сумма составила 191 млн рублей, что почти в два раза больше, чем за такой же срок прошлого года. Такой информацией поделился мэр курортного города Евгений Моисеев. Указано, что в прошлом году в городскую казну было внесено 85 млн курортных рублей.

«Рекордную собираемость курортного сбора наш город показал благодаря активной работе по привлечению туристов, развитию иных видов туризма и туристической инфраструктуры. Двукратный рост связан с ростом самой ставки. Продолжаем работать и направим всю сумму полученного курортного сбора на новые проекты благоустройства нашего Кисловодска»

- Евгений Моисеев

Ранее упоминалось о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин предложил главе Ставропольского края оставить курортный сбор в формате постоянных выплат в регионе. Президент подчеркнул, что эти выплаты помогают улучшить сервис и туристическую инфраструктуру региона.