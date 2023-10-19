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Президент Грузии после отставки может принять участие в выборах в парламент

Президент Грузии после отставки может принять участие в выборах в парламент
© Фото: Сайт президента Грузии
Глава Республики Грузия Саломе Зурабишвили сможет поучаствовать в выборах в парламент страны в будущем году. Для этого ей необходимо покинуть пост президента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может принять участие в выборах в парламент страны в будущем году, но для этого ей необходимо покинуть пост президента. Об этом рассказала депутат от оппозиции Тамара Кордзая. 

"Саломе Зурабишвили может уйти и принять участие в выборах, я этого не знаю. Если она захочет этого, то должна уйти с поста президента"

– Тамара Кордзая 

Также Тамара Кордзая заявила о том, что президент проводила встречи с оппозицией, представителя дипломатии и гражданского общества. 

Ранее сообщалось, что Саломе Зурабишвили планирует создать собственную партию совместно с Нино Ломджария, которая до 2022 года занимала пост народного защитника, и с бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария. 

До конца осени 2024 года президент Грузии не покинет свой пост. Кто займет ее место, решит комиссия, которая будет состоять из партий прошедших в парламент страны. Чтобы попасть в парламент, партиям необходимо набрать более 5% голосов.

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