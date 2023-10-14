РФ газифицирует северо-восточные регионы Казахстана

Российский газ пойдет на газификацию северо-восточных регионов Казахстана. Переговоры находятся на стадии технических согласований.
Глава Минэнерго Казахстана заявил о том, что специалисты ведомства продолжают веси переговоры с РФ. Предмет диалога – газификация северных и восточных регионов республики.
«Данные переговоры продолжаются по линии министерства, по линии компании "Казакгаз", рассматриваются различные возможные маршруты поставок газа из Российской Федерации, так же соединения возможных трубопроводов с казахстанской газопроводной системой»
– Алмасадам Саткалиев
Далее он отметил, что в настоящее время переговоры находятся на стадии предварительных исследований в области технологии и экономического сопровождения.
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