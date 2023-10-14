Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

РФ газифицирует северо-восточные регионы Казахстана

РФ газифицирует северо-восточные регионы Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский газ пойдет на газификацию северо-восточных регионов Казахстана. Переговоры находятся на стадии технических согласований.

Глава Минэнерго Казахстана заявил о том, что специалисты ведомства продолжают веси переговоры с РФ. Предмет диалога – газификация северных и восточных регионов республики.

«Данные переговоры продолжаются по линии министерства, по линии компании "Казакгаз", рассматриваются различные возможные маршруты поставок газа из Российской Федерации, так же соединения возможных трубопроводов с казахстанской газопроводной системой»

– Алмасадам Саткалиев

Далее он отметил, что в настоящее время переговоры находятся на стадии предварительных исследований в области технологии и экономического сопровождения.

 

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2645 просмотров
Поделиться:
Казахстан увеличит несырьевой экспорт в Азербайджан
Читайте также

Казахстан увеличит несырьевой экспорт в Азербайджан

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы