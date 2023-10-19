На Эльбрусе закрыли канатную дорогу из-за усиления ветра

Канатный маршрут на горном курорте "Эльбрус" закрыли из-за сильного ветра. Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение.

Наиболее высокогорный маршрут в Кабардино-Балкарии приостановил свою работу сегодня из-за усиления потоков ветра. Информация об это была опубликована в телеграм-канале курорта "Эльбрус". Работа канатного маршрута "Мир-Гарабаши", который находится на территории Эльбруса, была приостановлена из-за ухудшения погодных условий. Отмечается, что усиление ветра может достичь 15 м/с.

Ранее синоптики прогнозировали ухудшение погоды на территории Кабардино-Балкарии. Сообщалось о возможности усиления потоков ветра, в связи с этим было объявлено штормовое предупреждение.

По информации Управления МЧС региона на территории горных районов скорость южного и юго-восточного ветра может достигать 32 м/с.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" расположен на южной части горы Эльбрус. Имеет самый высокий канатный маршрут в России, который достигает 3847м.