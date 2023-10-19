Российское зерно подорожает на 12%

Новый урожай зерна на Кубани будет на 10-12% дороже предыдущего. Причина в подорожавшем топливе.

В Краснодарском крае предупредили, что себестоимость зерна вырастет на 10-12% из-за ситуации с ценами на топливо в начале осени.

"С августа по ноябрь мы тратим примерно 60-70% всего дизеля в году. Соответственно стоимость урожая уже априори будет выше: наши аграрии покупали 1 августа дизельное топливо по 56 рублей за тонну, с 10 сентября это уже было 95 рублей за тонну, это сумасшедший рост, который повлияет на себестоимость в будущем. Это прибавка к себестоимости порядка 10-12% по зерновым"

– вице-губернатор края Андрей Коробка

В настоящее время, уточнил первый заместитель краснодарского губернатора, цены на дизель нормализовались, передает ТАСС с площадки международного с/х конгресса Asiaexpo 2023 в Сириусе.

Отметим, что в прошлом году кубанские аграрии собирали рекордный урожай пшеницы - 10,7 млн т, общий урожай зерновых и зернобобовых в регионе превысил 15 млн т, что также стало рекордом.