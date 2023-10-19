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Нетаньяху не подписал приказ о вторжении в сектор Газа

Нетаньяху не подписал приказ о вторжении в сектор Газа
Глава израильского правительства не подписал разработанный план вторжения в палестинский анклав. По данным The New York Times он ждет одобрения членов правительства.  

Израильский премьер отказался ставить подпись под уже отпечатанным приказом о начале наземной операции в палестинском анклаве.

«Командование армии уже разработало финальный план вторжения, но Нетаньяху привел в ярость старших офицеров, отказавшись его подписывать»

– The New York Times

Собеседники издания также отметили, что перед подписанием он намерен заручиться поддержкой чрезвычайного правительства. Ранее также сообщалось, что откладывая начало операции, он стремится выиграть время, необходимое для спасения заложников и прибытия американского ПВО.

Кроме того, начало ввода войск повышает риск дальнейшей эскалации конфликта, так как его участниками может стать ливанская «Хезболла» и Иран.

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