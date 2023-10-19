Россия хочет выйти на рынок Азербайджана с помощью МТК "Север-Юг"

Правительство РФ планирует развивать торговые отношения с Азербайджаном при помощи Международного транспортного коридора "Север-Юг". Таким образом, российские производители смогут выйти на азербайджанский рынок.

Власти России намерены выйти с отечественной продукцией на рынок Азербайджанской Республики посредством МТК "Север-Юг". Информацию о таком намерении озвучил представитель Министерства промышленной торговли РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов в ходе видеоконференции о развитии транспортного коридора "Север-Юг".

Видеовстреча состоялась в рамках международного форума "Международный транспортный коридор "Север - Юг" - новая концепция". В форуме принимали участие глава Астраханской области Игорь Бабушкин, представители предприятий, занимающиеся внешней торговлей, делегации промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также, логистические организации. Всего в форуме участвовали представители более 10 государств.

Руслан Мирсаяпов отметил, что Азербайджан открывает большие перспективы для российских предпринимателей, так как находится на пересечении транспортных коридоров. Он подчеркнул важность развития торговых отношений между Россией и Азербайджаном с помощью МТК "Север-Юг".

В ходе встречи российские предприниматели заявили, что Азербайджан имеет развитую транспортную инфраструктуру, что позволит создавать производственные предприятия на территории промпарков АР. Кроме этого, планируется создать первую в регионе свободную экономическую зону.

В завершении форума власти пригласили к сотрудничеству всех российских предпринимателей, которые заинтересовались выходом на азербайджанский рынок.