Турция призвала Саудовскую Аравию, Египет и Ливию поддержать Палестину

Анкара призвала лидеров Саудовской Аравии, Ливии, Ливана, Иордании и Египта стать участниками митинга в поддержку Палестины, который пройдет в Стамбуле 28 октября, пишет издание Sabah со ссылкой на источники.
Газета сообщает, что на митинге выступит турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара уже направила приглашения главам государств, а также духовным лидерам. При этом издание не говорит об ответах руководителей государств.
Отмечается, что на митинге в Стамбуле будут участвовать именитые представители СМИ, бизнеса, искусства и спорта. Планируется дать слово членам палестинской диаспоры.
Атака ХАМАС на Израиль
Утром, 7 октября, ХАМАС объявил о начале операции «Потоп Аль-Аксы». Организация нанесла ракетные удары по населенным пунктам Израиля. Кроме того, бойцы движения взяли в заложники около 200 человек в ходе проникновения в приграничные районы страны.
В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». Армия страны вернула контроль над территориями, захваченными ХАМАС, а также стала наносить удары по гражданским объектам в секторе Газа. Помимо этого, сектор Газа оказался в полной блокаде.
Минздрав сектора Газа сообщает о гибели свыше 7 тыс мирных жителей, еще более 18 тыс пострадали. Потери Израиля составили порядка 1,4 тыс человек, а около 5 тыс получили ранения.