Турция призвала Саудовскую Аравию, Египет и Ливию поддержать Палестину

Турция пригласила лидеров КСА, Ливии, Ливана и Египта совершить визит в Стамбул, где пройдет митинг в поддержку Палестины. В нем примет участие и Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара призвала лидеров Саудовской Аравии, Ливии, Ливана, Иордании и Египта стать участниками митинга в поддержку Палестины, который пройдет в Стамбуле 28 октября, пишет издание Sabah со ссылкой на источники.

Газета сообщает, что на митинге выступит турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара уже направила приглашения главам государств, а также духовным лидерам. При этом издание не говорит об ответах руководителей государств.

Отмечается, что на митинге в Стамбуле будут участвовать именитые представители СМИ, бизнеса, искусства и спорта. Планируется дать слово членам палестинской диаспоры.

Атака ХАМАС на Израиль

Утром, 7 октября, ХАМАС объявил о начале операции «Потоп Аль-Аксы». Организация нанесла ракетные удары по населенным пунктам Израиля. Кроме того, бойцы движения взяли в заложники около 200 человек в ходе проникновения в приграничные районы страны.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». Армия страны вернула контроль над территориями, захваченными ХАМАС, а также стала наносить удары по гражданским объектам в секторе Газа. Помимо этого, сектор Газа оказался в полной блокаде.

Минздрав сектора Газа сообщает о гибели свыше 7 тыс мирных жителей, еще более 18 тыс пострадали. Потери Израиля составили порядка 1,4 тыс человек, а около 5 тыс получили ранения.