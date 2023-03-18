Азербайджан, Грузия и Казахстан создали предприятие в рамках Транскаспийского маршрута

Для развития Срединного коридора Азербайджан, Грузия и Казахстан создали совместное предприятие. Оно будет базироваться в Астане и поможет эффективнее проводить железнодорожные перевозки по Транскаспийскому маршруту.

Железные дороги Азербайджана, Грузии и Казахстана приняли решение о создании совместного предприятия Middle Corridor Multimodal Ltd для развития Транскаспийского маршрута (ТМТМ) - Срединного коридора.

Договор о создании предприятия на паритетной основе в Тбилиси подписали главы АО "Грузинская железная дорога", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"Железнодорожники трех стран объединили усилия для развития мультимодального сервиса на Транскаспийском Международном Транспортном Маршруте"

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Компания будет действовать на базе Международного финансового центра "Астана", планируется проводить согласованную политику по развитию мультимодального сервиса как по направлению из Китая в Европу, так и в в обратном направлении.

Напомним, Срединный коридор идет от Китая до Турции через территорию Казахстана, Каспий, территории Азербайджана и Грузии, Черное море. Этот маршрут позволят быстро осуществлять поставки между Китаем и Европой, грузы преодолевают путь за 20-25 дней.