Казахстан увеличит несырьевой экспорт в Азербайджан

Власти Казахстана планируют увеличить объем поставок несырьевых продуктов в Азербайджанскую Республику. Предполагается, что сумма экспорта составит $300 млн.

Власти Республики Казахстан намерены нарастить объем поставок несырьевых продуктов в Азербайджанскую Республику. Об этом рассказал глава Министерства нацэкономики РК Алибек Куантыров в ходе своей встречи с послом АР в Казахстане Агаларом Атамоглановым. Министр экономики заявил, что Казахстан уже сейчас готов поставлять свыше сотни позиций несырьевых товаров в Азербайджан на сумму $300 млн.

В ответ на предложение министра, посол АР сообщил, что Азербайджан планирует увеличить экспорт сельскохозяйственных продуктов в Казахстан.

Представители республик обсудили ряд тем, которые касаются развития рыночных и экономических отношений двух стран. Было отмечено, что объем товарооборота в 2022 году достиг $500 млн. Планируется увеличить эту сумму до $1 млрд.

В ходе встречи чиновники подчеркнули, что Казахстан и Азербайджан имеют удобное территориальное расположение для развития транспортно-логистической отрасли. В связи с этим, власти двух республик намерены развивать потенциал перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.