Россия вышла в лидеры по количеству отдыхающих в Грузии

Количество россиян, отдыхающих в Грузии, увеличилось в 1,5 раза. С начала года страну посетили свыше одного млн туристов из России. С января в Грузии побывало более 5,6 млн путешественников.

С начала 2023 года в Грузии побывало 1,1 млн российских путешественников – на 47,3% больше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

По итогам трех годовых кварталов Россия стала лидером по количеству визитов своих граждан в Грузию.

В целом Грузию в этом году посетило 5,6 млн отдыхающих из разных стран мира. Это на 43% больше показателей 2022 года, но на 23,1% меньше показателей допандемийного 2019 года.

При этом стоит сказать, что из общего числа визитов 3,6 млн имели туристическую цель – на 35% больше показателей 2022 года. Страна восстановила допандемийные показатели почти на 92%.

Как добраться в Грузию?

Туристы предпочитают использовать сухопутные границы. Так, через КПП «Сарпи» на границе с Турцией проходит большое количество путешественников. Далее идет КПП «Казбеги» на границе с Россией.

Отдыхающие также посещают Грузию при помощи авиарейсов. Услугами аэропорта в Тбилиси воспользовались свыше почти 922 тыс туристов.