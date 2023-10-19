Землетрясение произошло на севере Азербайджана

В Азербайджане случилось землетрясение. Явление в Гусарском районе зафиксировали сейсмологи, жители не ощутили толчков.
Север Азербайджана сотрясло землетрясение, информирует сегодня Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Природное явление было зафиксировано в Гусарском районе, очаг располагался на глубине 7 км.
На поверхности толчки не ощущались, магнитуда явления составила 3 по оценкам специалистов.
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