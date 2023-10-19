Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

Землетрясение произошло на севере Азербайджана

Землетрясение произошло на севере Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане случилось землетрясение. Явление в Гусарском районе зафиксировали сейсмологи, жители не ощутили толчков.

Север Азербайджана сотрясло землетрясение, информирует сегодня Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Природное явление было зафиксировано в Гусарском районе, очаг располагался на глубине 7 км.

На поверхности толчки не ощущались, магнитуда явления составила 3 по оценкам специалистов.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2945 просмотров
Поделиться:
Каспий потрясло небольшое землетрясение
Читайте также

Каспий потрясло небольшое землетрясение

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы