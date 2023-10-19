В Москве отменяют рейсы из-за снегопада

Московские аэропорты были вынуждены задержать и отменить свыше 40 рейсов из-за сильных осадков. С вечера четверга столицу накрыл снегопад.

В московских воздушных гаванях отменили и задержали свыше 40 рейсов, которые должны были отправиться накануне. Отправку 37 рейсов решено было отложить, еще 7 были отменены. Такие данные опубликованы на сервисе "Яндекс.Расписание".

Больше всего опоздавших рейсов оказалось в Домодедово. Оттуда ждут отправку 17 самолетов в Калининград, Анталью, Самару и другие города. Кроме этого, 5 рейсов были отменены.

В аэропорте Внуково отменили два рейса. Вылетят с опозданием девять самолетов в Гянджу, Анталью и Даламан.

Из Шереметьево с опозданием отправятся восемь самолетов. Это коснулось рейсов, которые должны были вылететь в Минск, Казань, Анталью и другие города.

С вечера четверга столичный регион накрыл сильный снегопад. Ранее синоптики прогнозировали обильные осадки в Москве. Уровень снега может достичь 10 см. Кроме этого, ожидается усиление ветра до 15м/с. По прогнозам синоптиков снег не прекратится в течении двух часов.