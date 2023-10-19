Армения может начать передавать газ из Азербайджана в Европу

Армения может стать страной, через которую газ и электроэнергия пойдет из Азербайджана в страны Европы. Об этом заявил представитель республики.

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян заявил о том, что Армения может стать транзитной страной для транспортировки газа из Азербайджана в Европу. Кроме того, также республика может начать поставки электроэнергии.

"Ереван может играть роль и в транспортировке и экспорте электроэнергии из Азербайджана в Турцию, и в обратном направлении, экспортировать электроэнергию в обе страны, а также между Ираном и Грузией"

– Акоп Варданян

Далее он отметил, что могут быть восстановлены магистрали, по которым Армения получала газ из Азербайджана во времена Советского Союза.

Не опоздала ли Армения?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в первую очередь обратил внимание на то, что в настоящее время возможность транзита электроэнергии через Армению интересует Азербайджан уже не так сильно, как год назад.

"В декабре 2022 года Азербайджан заключил в Бухаресте договор с Грузией, Румынией и Венгрией о транспортировке электроэнергии и проведении кабеля по дню Черного моря. Для Азербайджана это очень выгодно" – сказал экономист.

При этом эксперт подчеркнул, что Баку сегодня заинтересован в наличии альтернативных путей поставок газа, в том числе через Армению. "Поставки через Армению – это короткий путь. Баку заинтересован в этом, поскольку это путь к Нахичевани. По мере того, как экономические отношения между странами будут возобновляться, не исключено, что по этому пути будет идти и электроэнергия. Азербайджан сегодня превращается в некий хаб, и диверсификация путей транспортировки входит в число его интересов. Но все зависит от того, какую позицию займет армянское руководство" – поведал эксперт.

Все зависит от репутации

По его словам, в данном вопросе многое зависит от репутации. "Не исключено, что в будущем через Армению проведут газопровод и будет осуществляться транспортировка других товаров. Это дело времени и того, как армянская сторона проявит себя. Мы знаем, что в Азербайджане и соседних странах есть достаточно соответствующих ресурсов, включая газ. Их транспортировка на европейский рынок сейчас актуальна, но все зависит от репутации. Армении нужно время, чтобы у нее сформировалась репутация страны, которая держит слово и выполняет свои обязательства. Если посмотреть на историю страны, то мы увидим, что республика ранее никогда не участвовала в подобных международных проектах. Сначала она должна будет проявить контактность и начать экономические отношения, а уже потом можно будет говорить о поставках газа и электроэнергии. Это процесс, который требует времени" – заключил Эмин Гарибли.