Вестник Кавказа
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Один погиб и восемь при смерти в результате ДТП В Дагестане

Один погиб и восемь при смерти в результате ДТП В Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один человек погиб в результате автоаварии Каякентском районе республики. Восемь пострадавших доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как критическое.

Стало известно, что трагедия произошла в результате столкновения «Лады Приоры» с иномарками в Дагестане

«На ФАД "Кавказ" в Каякентском районе произошло столкновение автомобилей Porsche Cayenne, Hyundai и "Лада-Приора", в результате которого на месте происшествия от полученных травм погиб 1 человек, еще 8 человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу»

–  региональное управление МВД

В настоящее время сотрудники дорожной полиции продолжают расследование случившегося.

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Человек погиб в автоаварии в Кабардино-Балкарии
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