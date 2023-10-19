Один погиб и восемь при смерти в результате ДТП В Дагестане

Один человек погиб в результате автоаварии Каякентском районе республики. Восемь пострадавших доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как критическое.

Стало известно, что трагедия произошла в результате столкновения «Лады Приоры» с иномарками в Дагестане.

«На ФАД "Кавказ" в Каякентском районе произошло столкновение автомобилей Porsche Cayenne, Hyundai и "Лада-Приора", в результате которого на месте происшествия от полученных травм погиб 1 человек, еще 8 человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу»

– региональное управление МВД

В настоящее время сотрудники дорожной полиции продолжают расследование случившегося.