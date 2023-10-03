Доллар вернулся к росту

Основные валюты торговались разнонаправленно на утренних торгах Мосбиржи. Доллар и юань дорожали, евро дешевел.

Цена на доллар снова идет вверх. Так, на открытии торгов американская валюта, подорожав на четыре копейки, взяла планку в 94 рубля.

Европейская валюта, наоборот, с утра дешевела. она потеряла 45,5 копейки от курса накануне. В итоге курс евро равен 99,14 рублям.

Китайская валюта также дорожает. Она поднялась в цене на 2,5 копейки. Курс юаня по-прежнему продолжает штурмовать планку в 13 рублей, стоя сейчас 12,80 рубля.