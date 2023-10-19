Вестник Кавказа
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Москву укрыл пятничный снег

Москву укрыл пятничный снег
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне вечером в Москве прошел первый снег. В настоящее время снег продолжает укрывать улицы. Столбики термометров показывают -2 градуса.

В Москве прошел первый снег этой осени. Сейчас столбики столичных термометров застыли на отметке в -2 градуса. Днем потеплеет до -1 градуса. Также пройдет снег.

Ночью температурный фон существенно не изменится.

В субботу и воскресенье  будет чуть теплее – до +1 градуса. По ночам небольшие минусовые температуры. Ветер силой 4,9 м/с. Давление 740 мм ртутного столба.

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