Москву укрыл пятничный снег

Накануне вечером в Москве прошел первый снег. В настоящее время снег продолжает укрывать улицы. Столбики термометров показывают -2 градуса.

В Москве прошел первый снег этой осени. Сейчас столбики столичных термометров застыли на отметке в -2 градуса. Днем потеплеет до -1 градуса. Также пройдет снег.

Ночью температурный фон существенно не изменится.

В субботу и воскресенье будет чуть теплее – до +1 градуса. По ночам небольшие минусовые температуры. Ветер силой 4,9 м/с. Давление 740 мм ртутного столба.