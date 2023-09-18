Махачкала получила несколько крупных резервных источников электроснабжения

Столице Дагестана передали два генератора. Они помогут обеспечить бесперебойное электроснабжение соцучреждений и домов во время ремонтных работ.

В Махачкалу направлены два крупных резервных источника электроснабжения, общая мощность которых составляет 800 кВА. Об этом сказано в Telegram-канале "Дагэнерго".

"Оборудование будет использовано для обеспечения электроэнергией социально значимых учреждений и жилых кварталов во время плановых ограничений электроснабжения в городе Махачкале"

– сетевая компания республики

Временные отключения в краевой столице будут происходить 27 октября. Они затронут жителей нескольких десятков улиц.