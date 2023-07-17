Что такое День мертвых, где и как его отмечают?

День мертвых - Диа де лос Муэртос - удивительная традиция, которая в 2008 году попала в Список культурного наследия ЮНЕСКО. В День мертвых жители Мексики и некоторых других стран вспоминают умерших, не скорбя, а радуясь. Что такое День мертвых, как он отмечается и в чем его ценность - рассказываем в этом материале.

Что такое День мертвых?

В День мертвых люди приветствуют души умерших родных и близких, которые ненадолго возвращаются к живым. Празднование продолжается несколько дней, и включает шествия, в том числе к кладбищам, устройство алтарей, всевозможные угощения как для живых, так и для мертвых. Это день не скорби, а принятия смерти как естественного продолжения жизни. По легенде, врата рая открываются в полночь на 1 ноября и души детей могут вернуться к своим семьям на сутки. Души взрослых возвращаются 2 ноября.

День мертвых - это Хэллоуин?

День мертвых - это не Хэллоуин. Хотя праздники связаны, значение и традиции у них разные. Хэллоуин, скорее, праздник ужаса и баловства, в то время как Диа де лос Муэртос - жизнеутверждающий и яркий праздник.

Когда отмечают День мертвых?

Традиционно День мертвых отмечают 1-2 ноября, хотя зачастую праздничные мероприятия начинаются раньше, 28 октября. Продолжается фестиваль мертвых иногда до 6 ноября в зависимости от того, где проходит праздник.

Где отмечают День мертвых?

в Мексике

Гватемале

Сальвадоре

Гондурасе

Никарагуа

Испании

на Филиппинах

в некоторых штатах Америки.

Как появился День мертвых?

День мертвых представляет собой смешение ритуалов Мезоамерики (исторический регион от Мексики до Никарагуа) доиспанского периода и христианских традиций.

День мертвых начали праздновать несколько тысяч лет назад коренные народы, населявшие Мезоамерику.

На традицию празднования Дня мертвых повлияли ацтеки, проживавшие в Мексике в XIV-XVI вв. до завоевания испанцами. В культуре ацтеков смерть считалась неотъемлемой частью жизни, а души мертвых могли возвращаться в мир живых, чтобы навестить своих родных и близких.

Науа, еще один коренной народ Америки, верил, что душе, чтобы добраться до Миктлана - загробного мира - необходимы вода, еда и инструменты. Так появилась традиция устраивать алтари в честь умерших.

В XVI веке, когда в Мезоамерику пришли испанцы, они принесли свои традиции чествования мертвых: в средневековой Испании люди приносили вино и хлеб на могилы близких в День всех усопших (2 ноября), сами могилы покрывали цветами, а возле них зажигали свечи, чтобы души нашли путь домой.

В результате смешения традиций двух миров появился День мертвых, который отмечается 1-2 ноября: в День всех святых и в День всех усопших в римско-католической традиции.

После мексиканской революции в 1910-1920, благодаря усилиям президента Ласаро Карденаса исконно мексиканские традиции начали возрождаться, в том числе и празднование Дня Мертвых с акцентом на его доиспанские корни.

В 2008 году Диа де лос Муэртос - День мертвых - был внесен в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

Что делают в День мертвых

Создают алтарь

Главный элемент празднования Дня мертвых - это алтарь (ofrenda). Офренды устанавливают как в домах, так и на могилах. Но эти алтари не для молитв: с их помощью встречают души, которые спешат навестить живых. Поэтому на них так много подношений: еда, вода, фотографии членов семьи и свечи - по одной для каждого усопшего. Если среди умерших есть ребенок, то на алтарь кладут игрушки.

Украшают бархатцами алтарь и могилы

Бархатцы в День мертвых - особый символ. Лепестками бархатцев, которые называют flor de muerto (цветок мертвых), устилают путь от алтаря до могилы, чтобы души могли спокойно вернуться в мир мертвых. Традиция посвящать бархатцы мертвым появилась благодаря народу науа, который считали, что эти цветы - дар Бога Солнца, а значит ими можно чествовать души умерших.

Пекут Хлеб мертвых

Хлеб мертвых или пан де муэрто - традиционная выпечка на День мертвых. Хлеб круглой формы символизирует цикл жизни и смерти. Сверху на хлебе есть круг поменьше, который изображает череп, от него отходят четыре полоски, символизирующие как кости, так и слезы тех, кто больше не с нами.

Надевают маски и участвуют в шествиях

День Смерти отмечают всеобщим весельем: люди всех возрастов надевают маски и костюмы. Скелет калака и череп калавера - главные символы Дня мертвых. В ярких костюмах люди танцуют, участвуют в шествиях и карнавалах, а в Гватемале даже поют на кладбищах.

Интересные факты:

Первый карнавал в честь Дня мертвых в Мехико прошел в 2016 году - через год после того, как его показали в фильме ”007:Спектр”.

Калавера Катрина - собирательный образ-символ Диа де лос Муэртос в виде женского черепа (часто в шляпе). Он появился благодаря художнику Хосе Гуадалупе Посаде, который создавал сатиристические литографии в начале XX века. Калавера Катрина напоминает о том, что неважно, богатый ты или бедный, у всех один конец.