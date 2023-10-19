Вестник Кавказа
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В Турции произошел взрыв на сухогрузе

Фетхие
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Взрыв прогремел на судне, стоящем в море возле турецкого Фетхие. Причину ЧП устанавливает полиция.

Вечером 26 октября в Средиземном море у берегов Турции случился взрыв на борту грузового судна.

ЧП произошло неподалеку от Фетхие на стоящем на якоре крупном судне Serenity Ac, которое ходит под флагом полинезийского Ниуэ.

"Четверо пострадавших в результате взрыва были госпитализированы, состояние одного тяжелое"

– турецкое агентство "Анадолу"

Специалистам предстоит выяснить, что могло стать причиной взрыва. В настоящее время на месте инцидента работают правоохранители и береговая охрана Турции.

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