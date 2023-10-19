"Карабах" крупно уступил "Байеру" в Лиге Европы

Агдамский "Карабах" потерпел крупное поражение от леверкузенского "Байера" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 5:1

В Леверкузене только что завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "Байером" (Германия) и "Карабахом" (Азербайджан). Победу со счетом 5:1 одержали хозяева.

Голами в составе леверкузенской команды отметились полузащитник Флориан Виртц (4-я минута), нападающий Виктор Бонифасе (35-я), а также защитники Алекс Гримальдо (29-я и 54-я) и Эдмонд Тапсоба (57-й). У гостей единственный мяч на 16-й минуте забил с пенальти защитник Турал Байрамов.

Турнирная таблица

После трех туров лидером группы H с 9 очками является "Байер". На второй строчке расположился "Карабах", набравший 6 очков. Третье место занимает "Мольде", в активе которого 3 очка. Замыкает группы "Хэкен", не набравший пока ни одного очка.