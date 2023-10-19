В России резко подорожает шоколад

С началом зимы в России более чем на 16% подорожает шоколад и шоколадные кондитерские изделия. Ценовую политику пересмотрят «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Аленка» и другие.

В России с 1 декабря вырастут цены на шоколад.

О повышении цен на 16,3% на шоколад говорится в письме самого крупного кондитерского холдинга страны «Объединенные кондитеры», включающего такие фабрики, как «Красный Октябрь», «Бабаевский», «РотФронт», «Аленка», «Тульский пряник».

Подорожание объясняется ростом стоимости импортного сырья на фоне снижения курса рубля, повышением на 20-40% зарплат сотрудников из-за нехватки кадров и накопленной инфляции. Также в письме кондитеров говорится о том, что на 10% возросли траты на логистику. Кроме того, в связи с повышением Центробанком ключевой ставки увеличились проценты по кредитам, передает «МК».

Отметим, что в мире сейчас наблюдается дефицит какао из-за плохого урожая, на который пагубное влияние оказал Эль-Ниньо. Фьючерсы на какао-бобы на этой неделе достигли максимума за 44 года.