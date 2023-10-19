В Карачаево-Черкесии обновили часть ведущей к курортам трассы

В КЧР отремонтировали участок трассы Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия. Выполненные работы позволят повысить безопасность водителей, пользующихся данной дорогой

В Карачаево-Черкесии завершился ремонт участка трассы А-155, ведущей к курортам республики. Об этом рассказали в Росавтодоре.

Согласно сообщению, речь идет о девятикилометровом участке, соединяющем два города - Черкесск и Усть-Джегуту. Эта дорога ведет сразу к трем курортам – Архыз, Домбай и Теберда.

В Росавтодоре отметили, что благодаря выполненным работам на указанном участке повысится безопасность автолюбителей.