Вестник Кавказа
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В Карачаево-Черкесии обновили часть ведущей к курортам трассы

Ремонт дороги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР отремонтировали участок трассы Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия. Выполненные работы позволят повысить безопасность водителей, пользующихся данной дорогой

В Карачаево-Черкесии завершился ремонт участка трассы А-155, ведущей к курортам республики. Об этом рассказали в Росавтодоре.

Согласно сообщению, речь идет о девятикилометровом участке, соединяющем два города - Черкесск и Усть-Джегуту. Эта дорога ведет сразу к трем курортам – Архыз, Домбай и Теберда.

В Росавтодоре отметили, что благодаря выполненным работам на указанном участке повысится безопасность автолюбителей.

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