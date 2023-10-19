Как попасть в Уплисцихе - старейший пещерный город Грузии

Уплисцихе - один из старейших городов Грузии. Стоит провести там хотя бы несколько часов, тем более, что до этого места довольно просто добраться из Гори. Расскажем также, как добраться в Уплисцихе из Тбилиси, когда лучше ехать, сколько стоит входной билет и что там посмотреть.

Уплисцихе не такой впечатляющий, как скальный монастырь Вардзия или комплекс пещерных монастырей Давид-Гареджа на границе с Азербайджаном, но это исторически важный пещерный город Грузии, построенный в конце II - начале I тысячелетия до н. э.

Почему стоит посетить Уплисцихе?

Уплисцихе состоит из как минимум 700 пещер, высеченных в относительно плоских скалах, правда сохранилось только 150. Основная часть комплекса простирается по равнине на 8 га, соединяясь с верхним и нижним уровнями посредством туннелей и лестниц. От главного входа идет главная улица, а от нее ответвляются переулки и лестницы, ведущие к различным пещерам, используемым в качестве жилых и общественных помещений, церемониальных залов.

Уплисцихе входит в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые старые сохранившиеся постройки датируются I веком н. э., но известно, что люди населяли это место еще во II тысячелетии до н. э. Уплисцихе находился на важных торговых путях, что способствовало его росту. В IX веке н.э. Уплисцихе был главным городом Картли. Но в результате монгольского вторжения в XIII веке Уплисцихе был разрушен и утратил свое значение как культурный и политический центр региона, сначала его затмил город Мцхета, а затем и Тбилиси.

Где находится Уплисцихе?

Уплисцихе расположен на берегу реки Кура в центральном грузинском регионе Шида Картли, примерно в 80 км к западу от Тбилиси. Гори находится всего в 15 км к востоку от пещерного города, поэтому служит идеальной отправной точкой для посещения Уплисцихе во время легкой однодневной поездки из Тбилиси или в рамках более длительного пребывания в Гори.

Когда лучше ехать в Уплисцихе?

Уплисцихе работает круглый год, но поскольку это довольно открытая местность, здесь может быть очень ветрено. Стоит следить за погодными условиями при планировании поездки;

Летом в Уплисцихе довольно жарко, а тени, за исключением самих пещер, там мало. Поэтому с июля по сентябрь лучше приезжать рано утром или уже вечером;

Самое приятное время года для посещения - это весна, поскольку в этом районе растут полевые цветы, а вокруг много зелени. Осенью здесь также приятно.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит билет в Уплисцихе?

В отличие от Вардзии, в Уплисцихе нет официально обозначенной пешеходной тропы. Войти можно по лестнице или через туннель. На осмотр понадобится примерно 1,5 часа, с аудиогидом - немного больше. Он стоит 15 лари, услуги частного гида стоят 45 лари. Билет в Уплисцихе стоит 15 лари, дети до 6 лет посещают достопримечательность бесплатно. Зимой стоимость билета часто снижается вполовину.

Уплисцихе открыт каждый день, включая праздники. Но в летние и зимние месяцы часы работы различаются:

с 15 марта по 15 апреля: с 10:00 до 17:00;

с 16 апреля по 30 сентября: с 10:00 до 19:00;

с 1 октября по 1 ноября: с 10:00 до 18:00;

с 2 ноября по 14 марта: с 10:00 до 17:00.

С маленькими детьми нужно быть осторожным, так как на некоторых участках есть сложные спуски. Но в целом здесь не так много туннелей и переходов, как в Вардзии. Для удобства рекомендуется надеть подходящую обувь. Поскольку в комплексе есть христианские церкви, мужчинам необходимо надеть длинные брюки, а женщинам - длинную юбку и платок на волосы. У входа есть юбки и платки для тех, кто забыл.

Как добраться в Уплисцихе из Тбилиси?

Общественным транспортом проще всего добраться до Уплисцихе транзитом через близлежащий город Гори. Гори расположен в 70-80 минутах езды от столицы. Из Тбилиси маршрутки в Гори отправляются с автостанции Дидубе каждые 20-30 минут в течение дня, начиная с 7-8 утра. Дорога занимает 1,5 часа, проезд стоит 4 лари. В Гори маршрутки останавливаются на автовокзале, где можно сесть на автобус до въезда в Уплисцихе. Они ходят примерно раз в час, билет стоит 2 лари. Из Уплисцихе в Гори можно вернуться на любой маршрутке, идущей по главной дороге.

Также на автостанции Гори можно взять такси, поездка туда-обратно будет стоить примерно 30-40 лари. В Уплисцихе можно поехать и с однодневной экскурсией, кроме Гори они часто включают еще Мцхету. Кроме того, можно арендовать трансфер с водителем или просто автомобиль.

Что посмотреть в Уплисцихе?

Колонный зал - одно из самых красивых и важных сооружений комплекса;

Зал царицы Тамары и храм с кессонами: некоторые залы имеют кессонные потолки, фигурно вырезанные из камня;

Храм Маквлиани - крупнейший из сохранившихся храмов эллинистического периода;

Руины трехнефной базилики, высеченной в скале рядом с одним из залов в VI веке;

Каменно-кирпичная церковь Уплисцули (Принца), построенная в X веке;

Один из лучших панорамных видов открывается с высоких скал на реку Кура.