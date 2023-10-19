Вестник Кавказа
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Россия осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА

Россия осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первые три места занимают Аргентина, Франции и Бразилии. Среди стран Южного Кавказа выше остальных находятся Грузия.

Россия сохранила за собой 39-ю строчку в обновленном сегодня рейтинге ФИФА, представленном на сайте организации.

Нет изменений и в первой пятерке. Лидерство по-прежнему у сборной Аргентины. Вслед за действующими чемпионами мира располагаются национальные команды Франции, Бразилии, Англии и Бельгии. В топ-10 также входят Португалия, Нидерланды, Испания, Италия и Хорватия.

Среди стран Южного Кавказа выше остальных располагается Грузия, занимающая 76-е место. У Армении 95-я строчка, у Азербайджана – 120-я.

Сборная Ирана находится на 21-м месте, Турция – на 38-м, Казахстан – на 98-м, Туркменистан – на 141-м.

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