Мясо и овощи из Дагестана будут продавать в Узбекистане

Дагестан начнет экспортировать в Узбекистан животноводческую и сельскохозяйственную продукцию, в Узбекистане будет открыт Торговый дом Дагестана.
Обсуждение сотрудничества стало темой встречи главы правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова и губернатора Бухарской области Ботирома Зариповыма.
"Стороны говорили об организации совместных производств и взаимных поставках сельскохозяйственной продукции, взаимном открытии торговых домов в республиках с представлением своей продукции, сотрудничестве и обмене опытом в туристической сфере"
– правительство Дагестана
Зарипов выразил заинтересованность в поставках дагестанских овощей и фруктов, мясной и молочной продукции. Абдулмуслимов, в свою очередь, отметил, что в Махачкале может быть открыт магазин с товарами из Узбекистана.
Ранее стало известно, что Узбекистан будет закупать в Дагестане корма для животных.