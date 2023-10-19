Мясо и овощи из Дагестана будут продавать в Узбекистане

Продукция из Дагестана начнет продаваться в Узбекистане. Республики приняли решение о взаимном открытии Торговых домов.

Дагестан начнет экспортировать в Узбекистан животноводческую и сельскохозяйственную продукцию, в Узбекистане будет открыт Торговый дом Дагестана.

Обсуждение сотрудничества стало темой встречи главы правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова и губернатора Бухарской области Ботирома Зариповыма.

"Стороны говорили об организации совместных производств и взаимных поставках сельскохозяйственной продукции, взаимном открытии торговых домов в республиках с представлением своей продукции, сотрудничестве и обмене опытом в туристической сфере"

– правительство Дагестана

Зарипов выразил заинтересованность в поставках дагестанских овощей и фруктов, мясной и молочной продукции. Абдулмуслимов, в свою очередь, отметил, что в Махачкале может быть открыт магазин с товарами из Узбекистана.

Ранее стало известно, что Узбекистан будет закупать в Дагестане корма для животных.