Вестник Кавказа
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Ильхам Алиев сообщил о небывалом интересе Европы к азербайджанскому газу

Ильхам Алиев сообщил о небывалом интересе Европы к азербайджанскому газу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Такой интерес европейцев к своему газу в Азербайджане связывают с происходящими в мире геополитическими изменениями. В Баку также анонсировали активную работу по усилению своей энергосистемы.

Сегодня европейским странам как никогда ранее нужен газ Азербайджана. Такое заявление сделал в четверг президент республики Ильхам Алиев.

"Инвестиции в сферу возобновляемой энергии позволят Азербайджану сэкономить большое количество природного газа, который мы сегодня направляем для производства электроэнергии. А это несколько миллиардов кубометров, которые будут сэкономлены для экспорта, так как азербайджанский газ как никогда нужен Европе в связи с последними геополитическими изменениями"

– глава государства

Он также указал на то, что Баку собирается в скором времени выполнить госпрограмму по усилению своей энергосистемы, которая будет также включать в себя развитие возобновляемых источников энергии.

Помимо этого, Ильхам Алиев подчеркнул, что власти планируют активно работать с партнерами в вопросе создания энергокоридора Каспий – ЕС.

"В декабре прошлого года было подписано соответствующее соглашение, и мы уже начали деятельность. Через несколько месяцев мы получим полное технико-экономическое обоснование нового проекта по обеспечению энергетической безопасности "Зеленый энергетический коридор" - ряда интегрированных объектов по производству, передаче и потреблению [энергии], включая прокладку электрического кабеля по дну Черного моря"

– президент АР

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