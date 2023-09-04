Сжигавший Кораны Момика будет депортирован из Швеции

Швеция решила депортировать поджигателя Корана Салвана Момику. Его ВНЖ не будет продлен, а повторный въезд запрещен в течение пяти лет.

Игры с огнем для Салвана Момика закончились - Швеция депортирует поджигателя Коранов и запретит въезд.

"Служба миграции постановила выслать этого человека из Швеции. По причине препятствий к исполнению дается согласие на ограниченное по времени разрешение на пребывание на период с 25 октября 2023 года по 16 апреля 2024 года, проездной документ предоставляется в этот же период"

– шведский телеканал TV4

Момика - выходец из Ирака, прославившийся тем, что не раз устраивал в Швеции скандальные акции с осквернением Корана, в том числе, он сжег священную для мусульман книгу в праздник Курбан-Байрам (Ид аль-адха). ВНЖ на три года он получил в Швеции в апреле 2021 года.

После того, как мигрант будет депортирован, ему на пять лет будет запрещен въезд в Швецию. Момика, по данным радио Sveriges radio, намерен обжаловать решение миграционной службы.

Отметим, что в сентябре этого года власти Ирака потребовали экстрадиции Момики.