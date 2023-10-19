Вестник Кавказа
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Когда в Ташкенте начнется отопительный сезон?

Когда в Ташкенте начнется отопительный сезон?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ташкента ответили на вопрос о старте отопительного сезона. Тепло в дома жителей столицы Узбекистана начнет поступать со дня на день.

Хокимият Ташкента дал ответ на многочисленные запросы граждан о том, когда в домах дадут отопление.

«Просим жителей Ташкента проявить понимание и терпение, и сообщаем, что отопительный сезон начнется в ближайшие дни»

– заявление

Городские власти отметили, что обычно тепло в дома начинают подавать после того, как среднесуточная температура воздуха пять дней подряд составляет 8 или менее градусов.

«Запуск отопительного сезона серьезный и трудоемкий процесс, и мы подходим к нему со всей ответственностью»

– хокимият

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