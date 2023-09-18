Метель случится этой ночью в Москве

Предстоящей ночью в Москве и Подмосковье ожидается первая в сезоне метель. Порывистый ветер будет достигать 15 м/с.

Метель в ночь на пятницу занесет Москву снегом, снегопад будет сопровождаться сильным ветром.

"В Москве и Московской области уже сегодня ночью пройдут первые метели с порывами ветра до 15 м/с. Так что временный снежный покров уже начнет формироваться"

– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Специалист предупредил, что пятница также будет снежной, к началу выходных снежный покров достигнет 5 см. Однако снег пролежит не долго, на следующей неделе в столицу придет потепление.

В пятницу и суббота, добавил Вильфанд, на дорогах образуется гололедица, передает ТАСС.