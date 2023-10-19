Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

На трассе в Дагестане произошло ДТП с участием четырех машин

На трассе в Дагестане произошло ДТП с участием четырех машин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария на федеральной трассе в Дагестане произошла сегодня днем. ДТП унесло жизни двух водителей и одного пассажира.

В четверг, 26 октября, на федеральной трассе "Кавказ" в Дагестане столкнулись четыре автомобиля. Об этом рассказали в региональном МВД.

ДТП случилось в Каякентском районе.

"Примерно в 15:30 в четверг в дорожно-транспортном происшествии с участием четырёх легковых автомобилей погибли три человека. Информация уточняется"

– МВД РД

Было установлено, что 74-летний водитель Toyota Corolla не соблюдал дистанцию и въехал в машину Kia, за рулем которой находился 62-летний мужчина. В результате Kia столкнулась с автомобилем ВАЗ-2107, который из-за этого вылетел на "встречку" и попал под Hyundai.

В ДТП погибли водитель Toyota, а также 44-летний водитель и 19-летний пассажир отечественной легковушки.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
4460 просмотров
Поделиться:
Дрифт на камеру: блогера из Дагестана ждет наказание
Читайте также

Дрифт на камеру: блогера из Дагестана ждет наказание

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы