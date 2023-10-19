Ильхам Алиев: будущее Азербайджана за "зеленой" энергетикой

В Азербайджане открылась крупнейшая солнечная электростанция. Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан осознанно переходит к "зеленой" энергетике и будет также получать энергию ветра и воды.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в четверг на церемонии открытия Гарадагской солнечной электростанции.

"Сегодня мы очень гордимся тем, что за сравнительно короткий срок - немногим более полутора лет - эта пустующая часть Абшеронского полуострова стала источником «зеленой» энергии. Это выдающееся достижение"

– Ильхам Алиев

Гарадагская СЭС - крупнейшая в Азербайджане, она сможет обеспечивать энергией свыше 100 тыс домов, ее мощность - 230 МВт. Проект реализован совместно с ОАЭ, планируется продолжить сотрудничество по «зеленой» энергетике и в перспективе производить до 10 ГВт возобновляемых энергоресурсов.

Азербайджанский лидер напомнил, что именно на территории республики была добыта первая в мире нефть, но сегодня выбор Азербайджана - «зеленая» энергетика.

"И сейчас, учитывая, что мы по-прежнему богаты ископаемыми ресурсами, мы переходим к «зеленой» повестке дня. Это осознанный выбор. Это наш вклад не только в будущее развитие Азербайджана, но и в решение вопросов, связанных с изменением климата"

– Ильхам Алиев

В рамках «зеленой» повестки развиваться будет не только солнечная и ветроэнергетика, но и гидроэнергетика.

"Мы активно развиваем наш гидроэнергетический потенциал на освобожденных три года назад территориях Карабаха и Восточного Зангезура"

– Ильхам Алиев

Он отметил, что сегодня в регионе работает ГЭС мощностью 170 МВт, через два-три года ГЭС в Карабахе и Зангезуре будут вырабатывать до 500 МВт.

"Это станет еще одним важным вкладом в дело перехода к «зеленой энергетике». И вообще, Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван уже объявляются зоной «зеленой» энергетики"

– Ильхам Алиев