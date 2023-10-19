Пашинян хочет подписать соглашение с Азербайджаном на "Перекрестке мира"

Павел Мартынов

Прошло почти три года со времени окончания Второй Карабахской войны, и сегодня на международном форуме “Шелковый путь” в Тбилиси с участием премьер-министров трех южнокавказских республик, наконец, были озвучены важные идеи для достижения долгожданного мира в регионе.

Так, грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заверил, что Тбилиси готов работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе с Баку и Ереваном при помощи инициативы мирного соседства.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, обращаясь к своему армянскому коллеге Николу Пашиняну, заметил:

Азербайджан высказал свою позицию по поводу подписания мирного договора сразу же после Второй Карабахской войны. В соответствии с заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, Азербайджан долгое время работал над открытием коммуникаций и высказал свою позицию. Мы хотим, чтобы коммуникации были открыты, но это зависит не только от нас. Мы готовы к этому, если противоположная сторона захочет пойти навстречу. У нас есть достаточно других возможностей.

Однако если инициативы Баку, которые способствовали бы экономическому процветанию регионе, обсуждаются уже давно, то идеи Никола Пашиняна приятно удивили.

Он пообещал пописать соглашение о мире и установлении отношений с Азербайджаном в ближайшие месяцы.

Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга с констатацией, что территория Армении составляет 29 тысяч 800 квадратных километров, территория Азербайджана - 86 тысяч 600 квадратных километров. Эта энциклопедическая выдержка сделана для того, чтобы заявления Армении и Азербайджана о признании территориальной целостности друг друга не оставляли места для утверждений о том, что под признанием территориальной целостности данной страны противоположная страна имеет в виду лишь часть ее международно признанной территории.

- Пашинян.

На следующем этапе, по мнению армянского премьера, Ереван и Баку должны провести делимитацию границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Также Никол Пашинян рассказал о принципах проекта "Перекресток мира", заметив, что без дорог будет очень сложно построить мир.

Каким Пашинян видит мир?

Согласно определению премьер-министра Армении, мир это состояние, когда страны

живут с открытыми границами

связаны активными экономическими, политическими, культурными и человеческими связями

накопили опыт и традиции решения всех вопросов дипломатическим путем и посредством диалога.

Что такое "Перекресток мира"?

Проект, предложенный Пашиняном, предполагает развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Иран путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железнодорожных путей, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи.

Железные дороги, проходящие через юг и север Армении, на протяжении 30 лет не функционируют на региональном уровне, не работают соединяющие восток и запад автомагистрали. Возобновление эксплуатации этих дорог стало бы коротким и эффективным как железнодорожным, так и автомобильным маршрутом, соединяющим Каспийское море со Средиземным морем.

Железнодорожные и автомобильные коммуникации могут стать эффективным путем соединения Персидского залива с Черным морем, в том числе с грузинскими портами.

Четыре принципа "перекрестка"

Вся инфраструктура, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные пути, трубопроводы, кабели, ЛЭП, действует под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые проходит. Каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения, а также обеспечивает безопасность инфраструктуры, товаров, транспортных средств и людей. При этом Пашинян обмолвился, что скоро в правоохранительной системе Армении будет создано спецподразделение для обеспечения безопасности проходящих через Армению международных коммуникаций. Означает ли это, что с созданием такой службы Ереван будет охранять свои границы без участия Пограничного управления ФСБ РФ, пока непонятно. Восстановленная инфраструктура может быть использована как для международных, так и для внутренних перевозок. Все страны используют инфраструктуру друг друга на основе равенства и взаимности. На этой же основе можно говорить об упрощении процедур пограничного и таможенного контроля.

Пашинян пообещал на базе этих принципов заново открыть, реконструировать, построить все региональные коммуникации.

Эксперты заметили, что на карте будущих коммуникаций, представленной премьер-министром Армении, были указаны исконные названия азербайджанских территорий без использования названий, карт или топонимов, ранее использовавшихся сепаратистами. Причем Пашинян, по сути, продемонстрировал готовность восстановления железнодорожных и автомобильных путей с Азербайджаном через Зангезурский коридор.

И хотя идея реализации проекта Зангезурского коридора отошла на второй план в связи с неопределенностью позиции Еревана, нельзя не признать, что инициативы Пашиняна, озвученные на форуме в Тбилиси, заслуживают того, чтобы к ним прислушаться. В конце концов, "Перекресток мира" при условии его целенаправленной и прозрачной реализации, может создать условия для восстановления человеческих, культурных, экономических и политических связей на Южном Кавказе.