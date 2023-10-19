Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Армении

В ходе прошедшей накануне встречи было подчеркнуто, что кампания против России, которая развернулась в республике в последнее время, абсолютно недопустима. Ранее на этой неделе в МИД Армении вызвали посла РФ.

Временного поверенного в делах Армении накануне вызвали в МИД РФ. Об этом информирует российское ведомство.

"Двадцать пятого октября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Армении в Москве. Его внимание было привлечено к наиболее одиозным публикациям в адрес российского руководства, российских дипломатов и миротворцев, которые своими жизнями рискуют и жертвуют для безопасности народа Армении"

– официальный представитель министерства МИД Мария Захарова

Она рассказала, что армянскому дипломату сообщили о том, что развернутая в информпространстве республики антироссийская кампания совершенно недопустима.

Напомним, несколько дней назад посол РФ был вызван в МИД Армении. Причиной послужила телепередача, показанная на российском телевидении. Накануне в Армении сообщили о нарушениях, допущенных вещающими на территории республики российскими телеканалами.