Вестник Кавказа
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Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Армении

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе прошедшей накануне встречи было подчеркнуто, что кампания против России, которая развернулась в республике в последнее время, абсолютно недопустима. Ранее на этой неделе в МИД Армении вызвали посла РФ.

Временного поверенного в делах Армении накануне вызвали в МИД РФ. Об этом информирует российское ведомство.

"Двадцать пятого октября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Армении в Москве. Его внимание было привлечено к наиболее одиозным публикациям в адрес российского руководства, российских дипломатов и миротворцев, которые своими жизнями рискуют и жертвуют для безопасности народа Армении"

– официальный представитель министерства МИД Мария Захарова

Она рассказала, что армянскому дипломату сообщили о том, что развернутая в информпространстве республики антироссийская кампания совершенно недопустима.

Напомним, несколько дней назад посол РФ был вызван в МИД Армении. Причиной послужила телепередача, показанная на российском телевидении. Накануне в Армении сообщили о нарушениях, допущенных вещающими на территории республики российскими телеканалами.

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