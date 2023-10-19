Дрифт на камеру: блогера из Дагестана ждет наказание

В Дагестане автоблогер привлечен к ответственности за многочисленные нарушения ПДД. Блогер для развлечения аудитории дрифтовал, выезжал на встречку и садился за руль, будучи лишенным прав.

Дагестанский автоблогер не раз нарушал правила дорожного движения, лишение водительских прав его не остановило, в результате мужчина был привлечен к ответственности.

"Популярный автоблогер, ранее уже лишенный права управления автомобилем, продолжил, по его словам, ради развлечения аудитории нарушать правила и законы, рискуя и своей безопасностью и безопасностью других. Сотрудниками Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан в отношении водителя составлены административные материалы"

– МВД Дагестана

Правоохранителям блогер сообщил, что ради развлечения и эффектных кадров дрифтовал как за городом, так и в городе. Также нарушитель ПДД совершал выезд на встречную полосу, развороты в неположенных местах, управлял незарегистрированным автомобилем и ездил за рулем, после лишения права. Кроме того, популярный блогер не оплачивал в срок ранее полученные административные штрафы.