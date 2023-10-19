Штормовое предупреждение: ветер превысит 30 м/с в КБР

Синоптики Кабардино-Балкарии предупреждают об опасном ветре. Его скорость составит более 30 м/с, так что не исключены различные ЧС и ЧП.

Жителям и гостям КБР необходимо быть особенно осторожными сегодня и завтра: в республике ожидается очень сильный ветер, предупреждает МЧС.

"В горных районах КБР местами ожидается очень сильный южный, юго-восточный ветер до 32 м\с"

– спасатели

Природный катаклизм может вызвать ЧС и ЧП. Не исключены автоаварии. Могут пострадать опор линий связи, а также ЛЭП. Опасность угрожает крышам, окнам, рекламным щитам и деревьям. Могут пострадать и сельскохозяйственные культуры.