Вестник Кавказа
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Штормовое предупреждение: ветер превысит 30 м/с в КБР

Штормовое предупреждение: ветер превысит 30 м/с в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптики Кабардино-Балкарии предупреждают об опасном ветре. Его скорость составит более 30 м/с, так что не исключены различные ЧС и ЧП.

Жителям и гостям КБР необходимо быть особенно осторожными сегодня и завтра: в республике ожидается очень сильный ветер, предупреждает МЧС.

"В горных районах КБР местами ожидается очень сильный южный, юго-восточный ветер до 32 м\с"

– спасатели

Природный катаклизм может вызвать ЧС и ЧП. Не исключены автоаварии. Могут пострадать опор линий связи, а также ЛЭП. Опасность угрожает крышам, окнам, рекламным щитам и деревьям. Могут пострадать и сельскохозяйственные культуры.

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