Центробанк РФ повысил курс доллара

ЦБ РФ повысил курсы основных валют. В четверг стоимость доллара, евро и юаня составит 93,5616 рубля, 98,7376 рубля и 12,7507 рубля соответственно.
Российский регулятор повысил курс американской валюты, добавив доллару 41 копейку. Так, в четверг, 27 октября курс доллара составит 93,5616 рубля.
Курс европейской валюты также прибавил в цене. Подорожав на восемь копеек, он составил 98,7376 рубля.
Не остался в стороне и юань. Его курс прирос на четыре копейки до 12,7507 рубля.
Напомним, что 11 октября глава российского государства обязал экспортеров продавать валютную выручку. Цель инициативы – стабилизировать российский рынок валюты.
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