"Белые скалы" в Сочи открыли для туристов

Сочинское туристическое место "Белые скалы" вновь открыли для туристов. Природный объект могут посетить все желающие с 26 октября.

Сочинский каньон "Белые скалы" вновь открыт для туристов. С 26 октября на территорию объекта могут попасть все желающие. Информация об открытии туристического места опубликована на официальной странице Сочинского национального парка. В сообщении отмечается, что это уникальное место расположено в живописной долине реки Большая Хоста.

"У вас есть замечательная возможность окунуться в уникальный природный мир долины реки Большая Хоста, скал, Навалишинского ущелья и величественных видов. "Белые скалы" - идеальное место для активного отдыха и познавательных прогулок"

– Сочинский национальный парк

Ранее сообщалось, что национальный парк города-курорта закрыл несколько туристических мест на неопределенный срок. В число закрытых объектов вошли "Белые скалы". Спустя полгода уникальный природный объект был вновь открыт.

Попасть на территорию каньона можно с 9:00 до 17:00.

Природный объект "Белые скалы" находится на высоте 250 метром над морем. В него входят дорожки для пеших прогулок, смотровые площадки, водопады и ущелья.