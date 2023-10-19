Тбилиси: ситуация со статусом кандидата в ЕС радикально изменилась

В "Грузинской мечте" сообщили, что ситуация со статусом кандидата в Евросоюз изменилась в лучшую сторону, несмотря на то, что оппозиция не рассчитывала на это.

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что если раньше шансы Грузии на получение статуса кандидата ЕС были 50/50, то сегодня ситуация радикально поменялась.

Он отметил, что положительное решение по статусу кандидата созревает. Руководитель выразил надежду, что данный процесс будет завершен должным образом.

Кобахидзе напомнил, что оппозиция рассчитывала на неполучение статуса кандидата, однако с изменением ситуации она вынуждена перестраивать свою риторику.

"Их риторика основывалась на том, что мы не должны получить статус кандидата, но они увидели, что ситуация изменилась в другом направлении – решение о предоставлении статуса кандидата действительно созревает, и это привело к изменению их риторики и непоследовательности"

- Ираклий Кобахидзе