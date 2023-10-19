Вспышка сибирской язвы в Казахстане: один пациент в реанимации

Сибирская язва, очаг которой возник в Карагандинской области Казахстана, "отправила" в больницу уже четырех человек. Один из заболевших находится в очень тяжелом состоянии.

Пациенты, заразившиеся сибирской язвой в селе Топар, проходят лечение в клинической больнице Карагандинской области. О состоянии пострадавших рассказал руководитель ее инфекционного центра.

По словам Ержана Жунусова, в лечебном учреждении сейчас находятся четыре пациента, все они родственники, передает Sputnik Казахстан.

Врач уточнил, что у трех человек диагноз подтвержден ПЦР-методом. У четвертой женщины, которая была госпитализирована позже остальных, результаты анализа еще не пришли. Однако симптому у нее те же самые, что и у остальных.

Состояние заразившихся

Жунусов рассказал, что состояние одного из больных оценивается как очень тяжелое. Мужчина проходит лечение в реанимации. При этом легче ему не становится.

У всех остальных, отметил врач, состояние средней степени тяжести, но стабильное.